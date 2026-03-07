テレ東『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中に負傷し、全治半年の右膝外側半月損傷と診断された元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖（52）が7日、自身のインスタグラムを更新。手術が終わったことを報告した。【写真】ベッドの上で笑顔…ロケで全治半年の負傷した前園真聖「昨日、無事に手術が終わりました」とベッドの上から笑顔の写真とともに報告。「今年はW杯があります。しっかり