【北京＝遠藤信葉】香港紙・星島日報（電子版）は６日、俳優の木村拓哉さんが香港映画「トワイライト・ウォリアーズ決戦！九龍城砦」の３作目に出演を予定していたが中止になったと報じた。日中関係の緊張が影響したとしている。報道によると、木村さんは昨年、シリーズ３作目「終章」への出演を承諾したが、日中関係の緊張が続く中、企画が一時中断されていたという。