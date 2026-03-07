フリーアナウンサーの刈川くるみが７日、都内で１ｓｔ写真集「星のない空」（集英社）の発売記念イベントを開催した。自然が大好きという刈川の希望で、撮影はニュージーランドで敢行。撮影時のエピソードについて、「ひつじの大群に追いかけられて。（ひつじ飼いの）お姉さんがピーッと笛を吹くと、大量にブワーッ！！ってきた。その体験がすごく楽しかった」と明かした。タイトル「星のない空」は、刈川が名付けたそうで「