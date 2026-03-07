楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「ホテルチェーンスペシャルオファー」を3月1日午前10時から20日まで開催する。国内宿泊が20％、15％、10％、8％、5％、4％割引となるクーポンを配布しており、併用で最大23％が割引となる。交通＋宿の「楽パック」でも最大5,500円を割り引くクーポンを用意する。いずれも数量限定。宿泊・帰着期間は2027年2月28日まで、年末年始やゴールデンウィークは除外日となる。