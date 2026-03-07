異例！ 「市内6つ目の高速IC」開通へ新潟県長岡市とNEXCO東日本は2026年3月3日、北陸道に新設する「長岡西大積スマートIC」が、2026（令和8）年度内にも開通すると明らかにしました。【メチャメチャ多いな…！】これが「長岡JCT周辺の高速IC」です（写真・地図で見る）このスマートICは、北陸道の長岡北スマートIC〜西山IC間に位置する「大積PA」に接続するIC施設で、すぐそばを通る国道8号に直結します。また、国道8号を越え