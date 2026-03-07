カミネロの逆転弾などでニカラグアに打ち勝ったドミニカ(C)Getty Images今大会屈指のタレント陣を揃える“最強軍団”が、凄まじい打力を見せつけた。【動画】ドミニカ打線が覚醒！ オニールが放った特大の確信アーチを見る現地時間3月6日に米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドのニカラグア代表戦で、ドミニカ代表は12-3で大勝。計3発を放つ猛攻で押し切っ