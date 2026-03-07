石川県七尾市を第二のふるさととして演劇活動に取り組み、2025年11月に92歳で亡くなった俳優・仲代達矢さんが主宰してきた「無名塾」のメンバーが、能登演劇堂での公演を前に、6日、意気込みを語りました。「久蔵、久蔵！」能登演劇堂で7日から2日間上演されている無名塾の「等伯〜反骨の画聖〜」。七尾市が生んだ絵師・長谷川等伯の生涯を描いています。作品は2025年11月に亡くなった俳優の仲代達矢さんが演出した無名塾最後の作