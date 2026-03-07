藤平はWBC初登板も圧巻の火消しでしっかり働きを見せた(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月6日に行われた第6回WBC1次ラウンドC組初戦の台湾戦（東京ドーム）に13ー0と7回コールド勝ち。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は初回の第1打席をいきなり二塁打とすると圧巻だったのは2回の第2打席だった。【WBCハイライト解説】日本vs台湾/劇的なコールド勝ち︎大谷翔平の満塁ホームラン”普通は無理︎”速報でお