7日朝早く、石川県志賀町の国道で自転車に乗っていた高齢とみられる男性が後ろから来た自動車にはねられ意識不明の重体となっています。7日午前5時半ごろ志賀町大島の国道249号で、自転車に乗っていた男性が、後ろから来た乗用車にはねられました。警察によりますと、自転車の男性は高齢とみられていて頭を強く打ち、意識不明の重体となっています。自動車を運転していた30代の男性は、「自転車を追い抜いて車線に戻った際に巻き込