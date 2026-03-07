バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが、今季チームメイトのイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードを称賛した。6日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。今季マンチェスター・ユナイテッドからのレンタル移籍でバルセロナに加入しているラッシュフォードは、ここまで公式戦36試合出場で10ゴール13アシストを記録する活躍を見せており、3000万ユーロ（約55億円）に設定され