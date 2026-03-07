日本相撲協会は7日、大相撲春場所（8日初日、エディオンアリーナ大阪）の懸賞申し込み本数を公表した。15日間で昨年の2298本を大幅に上回る2724本の申し込みがあり、昨年名古屋場所（2391本）を更新する地方場所最多の申し込み本数となった。力士別では地元寝屋川市出身の人気力士・宇良（33＝木瀬部屋）が215本で1位。初場所最多だった横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）の208本を抑え“1番人気”となった。宇良は箕面建設、グ