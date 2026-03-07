トッテナム・ホットスパー（スパーズ）は、わずか1カ月でイゴール・トゥドール監督を解任する可能性があるようだ。6日にイギリス紙『テレグラフ』が報じた。1977−78シーズン以来の2部降格が現実味を帯びるなか、スパーズは2月11日にトーマス・フランク前監督を解任し、同14日からトゥドール体制が発足した。しかし、47歳のクロアチア人指揮官の就任初陣は、宿敵アーセナルに1−4惨敗。さらにフルアム、クリスタル・パレスとの