◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ―台湾（７日・東京ドーム）台湾の３番、Ｓ・フェアチャイルドが２点リードの２回２死満塁、左中間スタンド中段に豪快なグランドスラムをたたき込んだ。チェコの先発・ノバークの初球１３４キロチェンジアップをフルスイング。打った瞬間、超満員の大観衆がどよめいた。確信歩きを見せ、力強くダイヤモンドを一周した。記者席では台湾メディアが仕事を忘れて大興奮。立ち上がり、ハイタッ