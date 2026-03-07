野球人生初のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、最初の登板機会が回ってきたのは初戦のチャイニーズ・タイペイ戦の３回二死満塁。13対０と大きな点差があるにしても、日本代表の藤平尚真（楽天）が二番手でマウンドに上がった状況は決してラク楽ではなかった。二死満塁のピンチで三振で奪い、ガッツポーズをする藤平尚真photo by Getty Images【中継ぎ専門職の誇り】「いつもどおりなので......。中継ぎとしてマウ