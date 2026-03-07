【モデルプレス＝2026/03/07】なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める「WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2」（3月7日〜4月25日：毎週土曜午後10時〜／全8話）の完成報告会が7日に都内で行われ、大西、原、平祐奈、蓮佛美沙子、萩原聖人が出席。萩原が大西の演技を絶賛した。【写真】まさかの“恋人繋ぎ”を披露した大西流星＆原嘉孝◆大西流星の演技を萩原聖人が絶賛萩原は、大西の印