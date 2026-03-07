【モデルプレス＝2026/03/07】歌手でタレントの中川翔子が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。山形牛を使用した肉じゃがを公開した。【写真】40歳双子出産タレント「彩りが綺麗」山形牛使用の肉じゃが◆中川翔子、山形牛で作った肉じゃが中川は「山形牛のお肉で肉じゃが」と報告し、器いっぱいの肉じゃがの写真を公開。「めちゃめちゃ美味しい」とつづり、薄切りの山形牛、人参、じゃがいも、玉ねぎ、白滝がたっぷりと入