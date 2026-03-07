FANTASTICS澤本夏輝（32）が7日、都内で、フォトエッセー「きらきらじゃない、僕の輝き方」の刊行記念イベントを行った。幻冬舎とLDH JAPANによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第1弾。澤本はトップバッターとして「僕はかなり自分をさらけ出して1冊を完成させたので、普段見せてない自分を見せた方が、より深く心に刺さると思います」と、続くメンバーにメッセージを送った。故郷の長野県松本市での撮影を