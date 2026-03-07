◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾ーチェコ（2026年3月7日東京D）24年プレミア12王者・台湾が“背水の陣”でチェコと激突。2回にフェアチャイルドが満塁ホームランを放って、序盤から6点リードした。台湾は6日に日本と対戦。大谷翔平（ドジャース）に満塁弾を浴びるなど0―13のコールド負けを喫して2連敗となった。日本戦から一夜。デーゲームのため台湾チアたちも早朝から移動していた姿をSNSで投稿していた。台湾チア