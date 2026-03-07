TBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時30）が7日、放送された。ゲストにミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一が出演し、ネット上を沸かせた。二人は番組の序盤から登場。出演者から花束を受け取ると、そろって「ありがとうございます」と笑みを浮かべた。パンサー向井慧が「何で『ブランチ』出てくれたんですか？すごくないですか？」と出演に驚くと、番組を知