アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともかさんが自身のインスタグラムで「車椅子生活で恐怖を感じる瞬間」というタイトルの動画で投稿しています。 【写真を見る】【 車椅子アイドル・猪狩ともか 】「車椅子生活で恐怖を感じる瞬間」ショートドラマの騎手・たかみち店長が「名悪役」【 仮面女子 】その動画では、猪狩さんが住宅街の道路を車椅子で進んでいます。前方からは大柄な男性が歩いてきていますが、彼はずっとスマー