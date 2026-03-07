7日の春季教育リーグ、阪神―ソフトバンク戦のスタメンが発表。この日から2軍に合流したキャム・ディベイニー内野手は「4番・三塁」で先発する。以下は阪神のスタメン1（中）岡城2（二）谷端3（左）前川4（三）ディベイニー5（捕）梅野6（右）島田7（指）百崎8（遊）山田9（一）戸井先発西勇