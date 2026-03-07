大ヒット映画「ハリー・ポッター」シリーズのハーマイオニー・グレンジャー役で知られる女優エマ・ワトソン（35）が4日、新恋人とうわさされる男性と空港でキスする姿が激写された。2人はその後、ディナーデートを楽しんだと米ピープル誌など複数のメディアが伝えている。報道によると、お相手はメキシコ人の起業家で億万長者の御曹司ゴンサロ・エビア・バイエール氏で、昨年末にフランス・アルプスの人気リゾート地クールシュヴェ