きょうは日本海から接近する低気圧の影響により、北日本や北陸を中心に荒れた天気となるでしょう。風が強まり、吹雪くところもありそうです。また、山陰でも夜まで雨や雪が続くでしょう。関東から西の太平洋側では、概ね晴れて、花粉が大量に飛びそうです。花粉症の方はしっかりと対策をした方が良いでしょう。きょうの最高気温は、きのうより低くなる所が多いでしょう。大阪は、きのうより5℃低く、12℃の予想です。関東はきのう