◇世界ジュニアフィギュアスケート選手権 男子フリースケーティング(日本時間7日、エストニア・タリン)男子シングルで中田璃士選手が大会2連覇を果たしました。中田選手は4日に行われていたショートプログラム(SP)で89.51点をマークし首位発進していました。そしてこの日のフリースケーティング(FS)では178.96点、総合268.47点を記録。SP、FS、総合のすべてで自己ベストを更新し、ジュニア男子最高得点での大会2連覇となりました。