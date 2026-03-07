タレントの石原良純（64）が7日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。子供に対する親の“夢持てハラスメント”について語った。子育ての話題から、MCのタレント藤本美貴は「子育てしてる人って、自立してほしいとか、夢を勝手に子供に託したりする」と指摘。石原は「夢は託すものじゃなくて自分でやるもの」とし、「今1番いけないのは、親がこうやりなさいって。あれがよくないのは分かる」と話した