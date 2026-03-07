歌手和田アキ子（75）が7日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。今月29日で最終回となるTBS系「アッコにおまかせ！」の後のスケジュールに関してコメントした。和田が「私が一番心配してるのは日曜日、どうしよう、って」と話すとアシスタント垣花正が「（『アッコにおまかせ！』が終わった）4月以降の？」と尋ねた。和田は「40年間、毎週（午前）6時に起きて、土曜日は（