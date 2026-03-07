1次ラウンドプールD○ドミニカ共和国12−3ニカラグア●＜現地時間3月6日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表がニカラグア代表に逆転勝利。14安打・12得点と打線が爆発した。第1ラウンド初戦は波乱の幕開けとなった。ドミニカ共和国はMLBで昨季13勝の左腕クリストファー・サンチェスがマウンドに上がるも、先頭打者を振り逃げで塁に出すと、2番アレグリア、3番ムン