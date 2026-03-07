サンチェスが2回途中KOも…カミネロが決勝HR■ドミニカ共和国 12ー3 ニカラグア（日本時間7日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ドミニカ共和国代表は6日（日本時間7日）、米マイアミで行われた1次ラウンド・ニカラグア戦に12-3で逆転勝利した。優勝候補として名前の挙がる中南米の強豪。先制点を許すなど苦しい立ち上がりだったが、打線が炸裂した。先発は昨季13勝を挙げたフィリーズのエース左腕サンチ