トランプ大統領。ホワイトハウス敷地内のアイゼンハワー行政府ビルで行われた会合に出席した時の様子＝3月4日/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領は6日、CNNのインタビューでイランの指導部は「無力化された」と述べ、米国とイスラエルを適切に扱う新たな指導者を探していることを明らかにした。それが宗教指導者であって、民主国家にならなくても構わないとしている。トランプ