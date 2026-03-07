8日は女性の健康や権利を考える国際女性デーです。地方の女性がITの知識を学び、地元で活躍する取り組みを取材しました。雪がふりつもる秋田県湯沢市。先月、IT技術者の女性たちが働く事務所がオープンしました。土田悠子さんは、以前はパート勤務でしたが、市の育成プログラムに参加し、IT技術者になりました。市の育成プログラムに参加した土田悠子さん「未経験の業界なので不安もあったんですけど勇気を出してチャレンジしてみ