◆オープン戦広島―中日（７日・マツダスタジアム）広島―中日のスタメンが発表された。ドラフト１位・平川は「３番・中堅」。オープン戦は打率３割７分５厘、１本塁打、１打点と好調をキープしている。２７日の開幕戦（マツダ）で対戦する相手に、強烈な印象を刻んでみせる。先発は森が務める。両軍のスタメンは以下。【広島】１（左）ファビアン２（右）中村奨３（中）平川４（三）佐々木５（一）モンテロ６（指）秋山７（