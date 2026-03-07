◆オープン戦楽天―ＤｅＮＡ（７日・静岡）ＤｅＮＡは７日、静岡・草薙で楽天とオープン戦を行う。先発は３年連続の開幕投手に決定している東克樹投手。実戦初登板だった１日の中日戦（バンテリンＤ）から中５日でのマウンドとなる。打線は今季から主将に再任した筒香嘉智内野手が、オープン戦初の４番。ドラフト１位の小田康一郎内野手（青学大）が８番・三塁で先発出場する。試合開始は午後１時。先発メンバーは以下の通り。