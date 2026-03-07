３月７日の阪神２Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝１６頭立て）でアパレイユ（牝３歳、栗東・西園翔太厩舎、父ヴァンゴッホ）に騎乗して勝利した坂井瑠星騎手がゴール後、検量室に引き揚げてくる際、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンの選手らが使っている「お茶点（た）てポーズ」を披露した。このポーズは、大谷翔平投手（ドジャース）が北山亘基投手（日本ハム）に指令し考案されたもの。