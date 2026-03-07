◆オープン戦楽天―ＤｅＮＡ（７日・静岡）楽天は７日、静岡・草薙でＤｅＮＡとオープン戦。先発は２月２２日以来のマウンドとなる前田健太投手。プロ３年目の青野拓海内野手が「７番・一塁」で１軍オープン戦に初めて出場する。試合開始は午後１時。先発メンバーは以下の通り。１（中）中島２（左）マッカスカー３（三）黒川４（指）ボイト５（二）村林６（遊）宗山７（一）青野８（右）平良９（捕）太田（投）前田