ＷＢＣ１次ラウンドＣ組の台湾が７日のチェコ戦（東京ドーム）で執念の大会初得点をマークした。前日６日の日本戦では強力投手陣の前に無得点に封じられ、７回コールド負けを喫していた台湾。それでもこの日は、初回から先頭のジェン・ツォンツェは初球から意表を突く三塁へのセーフティーバントで出塁。さらに一死からフェアチャイルドも三塁線への絶妙なセーフティーバントを決めた。一死一、二塁からダブルスチールを仕掛