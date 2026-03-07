厚生労働省が発表した２０２５年の人口動態統計（速報値）によると、東京都の出生数が前年比１．３％増の８万８５１８人となり、９年ぶりに増加へ転じた。出生数と強い相関がある婚姻件数も８万５１３７件（４．８％増）と大きく伸びており、都内の「結婚・出産」の勢いが鮮明に。都の子育て支援が後押ししたとみられる。今回の増加要因について、都は独自の分析を提示している。「若年層の流入による増加」という説に対し、都