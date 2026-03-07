地元プエルトリコのヒラム・ビソーン・スタジアムでトランペットの音色が鳴り響いた。６日（日本時間７日）でＡ組初戦のコロンビア戦に臨んだプエルトリコは５回、相手エラーとロサリオ、マルドラード、カストロらの集中打などで一挙５点。９回は５点リードながら守護神エドウィン・ディアス（３１＝ドジャース）がマウンドに上がった。おなじみの登場曲「ナルコ」が流れ、場内の盛り上がりも最高潮。地元の英雄は１安打を許し