大井川鉄道は７日、アニメ「きかんしゃトーマス」の人気キャラ「パーシー号」の運行を開始した。アジア初のデビューに先駆けて５日にはお披露目イベントを開催。地元の保育園児約１００人が招待され、新金谷〜川根温泉笹間渡を往復運転した。装飾が施された車内にはパーシーの声で放送が流れるなどアニメの世界観が再現され、園児から歓声が起こった。２０１４年から「トーマス号」の運転を開始し、昨年は約７万人の乗客を集め