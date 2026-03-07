スイスの高級時計ブランドであるタグ・ホイヤーはこのほど、日本の春を象徴する桜からインスピレーションを得た2つの日本限定モデル「タグ・ホイヤー カレラ デイデイト ジャパン リミテッドエディション」「タグ・ホイヤー カレラ デイト ジャパン リミテッドエディション」を発表した。日本の春を象徴する桜からインスピレーションを得た日本限定モデル○■41mmモデルは200本、36mmモデルは150本のリミテッドエディション奥行き