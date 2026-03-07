この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「ボーナス返済を組み込むか迷っています。家計への影響は？」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「ボーナス返済を組み込むか迷っています。家計への影響は？」住宅ローンの返済方法についてお尋ねします。毎月均等返済するか、ボーナス返済を組み込むかを迷っています。ボーナス返済を組み