前編では、プロが考える「完成度の高いスーツ」の条件として、肩や襟まわりに表れる“立体感”が重要だと教わった。では、その立体感を自分のライフスタイルや予算に合わせて形にするには、何を選べばいいのか。後編では、UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE'Sで人気の生地(イギリス／イタリア／日本／中国)の特徴と価格帯、モデルの違い、オーダー当日の進め方までを松田翼氏に聞いた。○【生地】イタリア・イギリス・日本・中国の違いま