去年5月に放送されたFBSカメラマンの作品が、映像コンクールで最優秀賞を受賞しました。九州写真記者協会の映像コンクールで最優秀賞を受賞したのは,、FBSの井本志保理さん撮影・生田忠之さん編集の「キラキラシャボン玉で笑顔輝く」です。子どもたちに笑顔を届けるシャボン玉師を追った作品で、九州・沖縄39のテレビ局、計80作品の中から選ばれました。■井本志保理カメラマン「ショーはとても素晴らしくて映