ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が7日、TBS「王様のブランチ」（土曜前9・30）に出演。衣装について語った。度々衣装の美しさが話題となるフィギュアスケート。俳優の本田響矢が「衣装はどうやって決めてらっしゃるのかな？」と聞くと、三浦は「衣装を作ってくださる方がいるんですけど、デザインは