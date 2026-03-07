NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年3月3日付で、有人月周回ミッション「Artemis II（アルテミスII）」で使用される大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」で発生していたヘリウムの供給問題が解決したことを発表しました。アポロ計画以来となる歴史的な有人月周回飛行に向けた準備は着実に前進しており、早ければ2026年4月に予定されている打ち上げ機会に向けて作業が継続されることになります。【▲ 2026年1月のロ