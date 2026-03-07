歌手の和田アキ子（75）が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。MCを務めるTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の終了まで1カ月を切り、心境を語った。「アッコにおまかせ！」は今月29日の生放送で40年の歴史に幕を下ろす。オンエアは明日8日を含めて残り4回となった。今一番心配なことは「日曜日（の過ごし方）はどうしよう」、