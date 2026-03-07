俳優の岡田准一は、著書『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）の発売日となる6日、東京・両国国技館でJ-WAVEのラジオ番組『GROWING REED』20周年を記念した初イベント『J-WAVE GROWING REED 20th ANNIVERSARY』に登壇した。【画像】『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』書影『GROWING REED』は、2005年に岡田が24歳でスタートさせたラジオ番組。各界で活躍する“知の巨人”たちと一