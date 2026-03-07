ワシントン・ウィザーズは、3月6日（現地時間5日、日付は以下同）にホームのキャピタルワン・アリーナでユタ・ジャズを迎えるも、45分間以上もリードを許してしまい、112－122で落として7連敗に陥った。 ウィザーズではジュリアン・リースが18得点20リバウンド、ビラル・クリバリーが17得点3スティール、リーキー・ブラックが16得点、トレイ・ジョンソ