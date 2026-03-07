[3.7 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](ミクスタ)※14:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 41 杉本光希DF 2 奈良坂巧DF 4 長谷川光基DF 16 丸山壮大DF 30 福森健太MF 14 井澤春輝MF 17 岡野凜平MF 24 平松昇MF 25 坪郷来紀MF 66 高橋大悟FW 29 高昇辰控えGK 31 大谷幸輝DF 22 生駒仁MF 7 平原隆暉MF 8 吉長真優MF 28 木實快斗MF 40 官澤琉汰FW 9 河辺駿太郎FW 10 永井龍FW 19 吉原楓人監督増本