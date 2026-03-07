水が止まっても慌てない！▶▶被災体験を描いたコミックエッセイ『今日、地震がおきたら』を読む2011年3月11日に発生した「東日本大震災」からもうすぐ15年。災害時、命を繋ぐために最も欠かせないのが「水」です。しかし、備蓄には限りがあり、水道の完全復旧までには想像以上の時間がかかることも少なくありません。そこで重要になるのが、いかに少ない水で日常生活を維持するかという「節約の知恵」です。東日本大震