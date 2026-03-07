野球の世界一を決める第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンド・プールBが6日（日本時間7日）、ダイキン・パークで行われ、米国はブラジルと対戦。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が初回の第1打席に左中間への先制2ランを放った。 ■スター軍団を率いる絶対的支柱 前日はチャイニーズ・タイペイとのプールC初戦で、野球日本代表「侍